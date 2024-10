Ilfattoquotidiano.it - “Perché “Mondo”? Il mio soprannome è italiano e viene dalla Sicilia”: il racconto del campione olimpico Armand Duplantis

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiama. Ma tutti lo conoscono come. Un, diventato brand, nato in: “È semplicemente un, ed è. La famiglia del migliore amico di mio padre, quindi suppongo sia nato da lì“, ha svelato ile recordman di salto con l’asta.ne ha parlato al podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli: “Mi hanno iniziato a chiamare “Man” quando ero piccolo e mi piaceva davvero tanto. Ho visto dei miei video in cui avevo 4 anni e da lì è nata tutta la storia intorno a”.è nato negli Stati Uniti e ha la doppia nazionalità, americana e svedese. Ha scelto di gareggiare per la Svezia, il Paese di mamma Helena.