Oggi all’Unione Europea il ricorso di FifPro e delle Leghe contro il Mondiale per Club della Fifa

Paolo Ziliani sul fatto quotidiano segnala che Oggi è il giorno in cui il sindacato Mondiale dei calciatori (FifPro) e le Leghe si schierano apertamente e ufficialmente (a Bruxelles) contro la Fifa e il suo Mondiale per Club. "Oggi, lunedì 14 ottobre 2024, il sindacato Mondiale dei calciatori (FifPro) e l'associazione delle Leghe europee oltre alla Liga di Spagna, che intende agire anche distintamente – si ritrovano a Bruxelles per presentare alla Commissione Europea i reclami, già preannunciati, contro la Fifa e la sua decisione di dare vita, dal 15 giugno al 13 luglio prossimi, a una nuova competizione già ufficialmente annunciata ma mai discussa con alcuna controparte: il Mondiale per Club con la partecipazione di 32 squadre tra cui due italiane, Inter e Juventus, un torneo che arriva a soffocare, a detta dei protestatari, un calendario già intasato oltre ogni logica e limite".

