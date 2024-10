Nations League, l'Italia cala il poker. 4-1 contro Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - L'Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Rispetto alla partita contro il Belgio, Spalletti lancia dal primo minuto Vicario, alla prima da titolare con la Nazionale in una partita ufficiale, al posto del diffidato Donnarumma, così come Fagioli e Raspadori prendono il posto di Ricci e dello squalificato Pellegrini. Avvio arrembante degli Azzurri, ma la prima occasione della partita è di Israele, con Madmon che sfiora il palo dopo una palla persa a centrocampo proprio da Fagioli, tra i meno positivi della serata. Dopo questo brivido, l'Italia ricomincia a imporre il proprio gioco, fatto di cambi di gioco e scambi veloci, spesso a un tocco. Agi.it - Nations League, l'Italia cala il poker. 4-1 contro Israele Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - L'vince e convince anche nella quarta giornata die consolida il primo posto nel girone: a Udine,travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Rispetto alla partitail Belgio, Spalletti lancia dal primo minuto Vicario, alla prima da titolare con la Nazionale in una partita ufficiale, al posto del diffidato Donnarumma, così come Fagioli e Raspadori prendono il posto di Ricci e dello squalificato Pellegrini. Avvio arrembante degli Azzurri, ma la prima occasione della partita è di, con Madmon che sfiora il palo dopo una palla persa a centrocampo proprio da Fagioli, tra i meno positivi della serata. Dopo questo brivido, l'ricomincia a imporre il proprio gioco, fatto di cambi di gioco e scambi veloci, spesso a un tocco.

Nations League : Asllani trascina l'Albania - la Francia batte il Belgio e insegue l'Italia. Germania-Olanda 1-0 - Non solo l`Italia questa sera in Nations League. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-Albania (Gruppo 1 della... (Calciomercato.com)

Calcio - l’Italia liquida Israele per 4-1 ad Udine ed ipoteca i quarti di Nations League - Al 79? Di Lorenzo, infine, chiude la partita con la personale doppietta su assist di Udogie, per il 4-1 che l’Italia amministrerà fino alla fine del match. Nel primo tempo la prima occasione è per Israele: al 7? Gloukh conclude fuori da buona posizione. Alla mezz’ora Retegui non inquadra lo specchio, ma al 41? il match si sblocca: penalty per l’Italia per il fallo di Peretz, il VAR conferma la ... (Oasport.it)