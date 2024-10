Anteprima24.it - La strage sulle strade: 450 incidenti e 8 morti al giorno

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPiù di 450, 8e 615 feriti ogni. Non si ferma la scia di sangueitaliane. Nel 2023 si sono registrati complessivamente 166.525con lesioni a persone, in lieve aumento rispetto al 2022 (+0,4%) ma in diminuzione rispetto al 2019 (-3,3%) scelto come anno di riferimento. Le vittimesono state 3.039, in calo del 3,8% rispetto all’anno precedente e del 4,2% rispetto ai 3.173del 2019. In lievissimo aumento i feriti (224.634 nel 2023 rispetto ai 223.475 del 2022, ma -6,9% rispetto al 2019). In media ci sono stati, dunque, 456, 8,3e 615 feriti ogni. E’ il quadro che emerge dagli ultimi dati Aci-Istat relativi allo scorso anno.