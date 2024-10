La Regione Campania alla 76esima edizione della Frankfurter Buchmesse (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Regione Campania promuove la partecipazione delle case editrici campane alla 76esima edizione della Frankfurter Buchmesse, in programma dal 16 al 20 ottobre nella città tedesca, il più prestigioso evento editoriale di livello internazionale che quest’anno vede l’Italia Paese ospite.La Avellinotoday.it - La Regione Campania alla 76esima edizione della Frankfurter Buchmesse Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lapromuove la partecipazione delle case editrici campane, in programma dal 16 al 20 ottobre nella città tedesca, il più prestigioso evento editoriale di livello internazionale che quest’anno vede l’Italia Paese ospite.La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regione Campania - via ai fondi per i siti iscritti al patrimonio culturale Unesco - Ciascun ente proponente può indicare un differente soggetto beneficiario, purché incluso tra i soggetti responsabili della tutela e/o gestione del sito Unesco nonché tra gli eventuali altri soggetti portatori d’interesse sul sito e coinvolti a vario titolo nella gestione dello stesso, e dagli stessi individuato. (Ildenaro.it)

Nuovi autobus per il trasporto pubblico in Campania : la Regione stanzia ulteriori 55 milioni di euro - . . L’investimento è pari a 55 milioni di euro. La Giunta della Regione Campania ha approvato la riprogrammazione di ulteriori risorse destinate all'acquisto di nuovi autobus per il trasporto pubblico locale.  Il finanziamento è parte del piano volto a rinnovare e potenziare il parco mezzi, al fine di. (Salernotoday.it)

Secondo Incontro Informativo sul Piano Paesaggistico della Regione Campania a Grottaminarda - Si terrà a Grottaminarda e sarà dedicato al territorio di Avellino, della Valle dell’Ufita e del Partenio, il secondo incontro informativo territoriale del Processo partecipativo per il Piano Paesaggistico della Regione Campania. L'appuntamento è per lunedì 14 ottobre alle ore 15.00, presso... (Avellinotoday.it)