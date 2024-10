La Lombardia criminale è controllata “da un’alleanza delle tre mafie”: la sentenza choc del Tribunale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Tribunale del Riesame di Milano ha riconosciuto l’esistenza di un “consorzio” delle tre mafie in Lombardia, cioè un patto tra ‘ndrangheta, camorra e Cosa Nostra per il controllo della criminalità organizzata nella regione più ricca e popolosa d’Italia. Questo apparato, ribattezzato dai giudici “sistema mafioso lombardo”, avrebbe stabilito il controllo del traffico di droga e armi con la forza di centinaia di affiliati. Il riconoscimento di questa sorta di “santa alleanza” è stato messo nero su bianco dai giudici nell’ambito del ricorso del pubblico ministero Alessandra Cerreti riguardo alla maxi-inchiesta denominata “Hydra” che aveva portato a ottobre 2023 a chiedere l’arresto di 153 persone. Ilgiorno.it - La Lombardia criminale è controllata “da un’alleanza delle tre mafie”: la sentenza choc del Tribunale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildel Riesame di Milano ha riconosciuto l’esistenza di un “consorzio”trein, cioè un patto tra ‘ndrangheta, camorra e Cosa Nostra per il controllo della criminalità organizzata nella regione più ricca e popolosa d’Italia. Questo apparato, ribattezzato dai giudici “sistema mafioso lombardo”, avrebbe stabilito il controllo del traffico di droga e armi con la forza di centinaia di affiliati. Il riconoscimento di questa sorta di “santa alleanza” è stato messo nero su bianco dai giudici nell’ambito del ricorso del pubblico ministero Alessandra Cerreti riguardo alla maxi-inchiesta denominata “Hydra” che aveva portato a ottobre 2023 a chiedere l’arresto di 153 persone.

Riesame - in Lombardia c'è 'consorzio' delle tre mafie - Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano dopo il ricorso della pm Alessandra Cerreti, nella maxi inchiesta "Hydra" dei carabinieri di Milano e Varese, che aveva rinnovato la richiesta di custodia cautelare in carcere per 79 indagati, dopo che il gip Tommaso Perna un anno fa aveva rigettato 142 istanze di misura cautelare su 153, disponendo 11 arresti, bocciando l'accusa di associazione ... (Quotidiano.net)