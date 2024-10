Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Shanghai: inizia una nuova era nel tennis mondiale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giovane talento italiano sconfigge Novak Djokovic e si afferma come erede naturale dei “Big Three”, segnando un momento storico per il tennis. Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Shanghai, battendo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6, 6-3 e segnando il passaggio di testimone ai vertici del tennis mondiale. Questa vittoria, sotto gli occhi attenti di Roger Federer e Carlos Alcaraz, segna un momento storico per il tennis, con Sinner che consolida il suo status di erede naturale dei leggendari “Big Three” dopo l’annunciato ritiro di Rafael Nadal. Una prestazione memorabile Sinner, che aveva già la certezza di chiudere l’anno come numero uno del mondo, ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza del suo nuovo ruolo. “È stata una delle sfide più difficili, e visto l’avversario è una vittoria speciale. Puntomagazine.it - Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Shanghai: inizia una nuova era nel tennis mondiale Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giovane talento italiano sconfigge Novak Djokovic e si afferma come erede naturale dei “Big Three”, segnando un momento storico per ilhato ildi, battendo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6, 6-3 e segnando il passaggio di testimone ai vertici del. Questa vittoria, sotto gli occhi attenti di Roger Federer e Carlos Alcaraz, segna un momento storico per il, conche consolida il suo status di erede naturale dei leggendari “Big Three” dopo l’annunciato ritiro di Rafael Nadal. Una prestazione memorabile, che aveva già la certezza di chiudere l’anno come numero uno del mondo, ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza del suo nuovo ruolo. “È stata una delle sfide più difficili, e visto l’avversario è una vittoria speciale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 Shanghai 2024 : montepremi e prize money con Sinner - Finora lo sta facendo bene, dato che dopo la doppietta Cincinnati-US Open ha ben figurato anche a Pechino, e proverà a ripetersi a Shanghai, dove guiderà il seeding. 925 (30 punti) TERZO TURNO – € 52. A difendere i colori azzurri, oltre a Sinner, ci saranno anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. (Sportface.it)

Repliche Sinner-Djokovic : orari e quando vederle finale Masters 1000 Shanghai 2024 - 22. Tutte le informazioni per seguire in replica la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. 18. Per il serbo è anche la seconda finale annuale dopo quella persa a Wimbledon contro Alcaraz. 00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. 00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. (Sportface.it)

Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024 : montepremi - soldi e ranking - 533 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 165. 828 (200 punti) SEMIFINALI – € 291. . 320 (400 punti) FINALISTA – € 524. 376 (650 punti) VINCITORE – € 986. Alla fine il tabellone recita 7-6(4) 6-3 in favore dell’azzurro, che può così alzare al cielo il suo terzo titolo 1000 in stagione e legittima la sua posizione numero 1 nel ranking Atp, dove al momento non ha rivali. (Sportface.it)