Italia-Israele Meret in tribuna ad assistere al match

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giocatore del Napoli Alexè inadaldi Nations League tra. La partita si gioca nella sua città, Udine, e il portiere non è stato convocato dal ct Spalletti a causa di un infortunio rimediato in campionato contro la Juventus. Il giornalista Marco Nosotti di Sky Sport ha rivelato: «Il portiere friulano mi ha detto di stare bene, pertanto credo che il rientro in campo sia imminente».spera di recuperare per Empoli-Napoli Scrive il Corriere dello Sport: Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno glini Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (na) tra martedì e mercoledì.