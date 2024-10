Inter il medico | Infortuni un problema si gioca troppo e ci si allena poco

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Glinel calcio sono uncostante e in crescita, si fatica a ridurre questi incidenti, dai meno gravi ai più seri. Il primoè che si, ma bisogna dire anche che ci si“. Lo ha dichiarato ildell’, nonché responsabile di chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport dell’Istituto clinico Humanitas di Milano, Piero Volpi in unvento a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Le qualità che deve avere untore come la forza, l’alta velocità e resistenza sono difficili da inserire nel piano di un ciclo settimanale di una squadra di calcio. Si arriva ad avere 240-250menti nel corso della stagione di cui solo il 25% sono veramententi. E questa è tra le cause prevalenti dio”, ha spiegato.