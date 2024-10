Il Genoa congela l’affare Balotelli: lo vuole Gilardino che però è a rischio esonero (Sportmediaset) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Genoa congela l’affare Balotelli, Gilardino è a rischio esonero e contro il Bologna l’ultimo test. Lo scrive Il Secolo XIX. Questa mattina la notizia di un accordo vicino tra l’ex Milan e il Genoa. Poi il dietrofront societario non convinto dell’investimento. Gilardino, quindi, dopo aver perso Albert Gudmundsson e Mateo Retegui ed essersi ritrovato senza Vitinha a causa di un infortunio, non avrà nemmeno l’attaccante da lui preferito. La proprietà del Genoa non è convinta di Balotelli Scrive il quotidiano che la proprietà vuole fare il punto della situazione dopo la partita con il Genoa: La dirigenza rossoblù ha deciso di “congelare” l’eventuale arrivo di Balotelli e di fare un nuovo punto della situazione dopo la gara con il Bologna, in programma sabato prossimo. L’idea è quella di evitare mosse non necessarie, fatte sull’orlo dell’emozione del momento. Ilnapolista.it - Il Genoa congela l’affare Balotelli: lo vuole Gilardino che però è a rischio esonero (Sportmediaset) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilè ae contro il Bologna l’ultimo test. Lo scrive Il Secolo XIX. Questa mattina la notizia di un accordo vicino tra l’ex Milan e il. Poi il dietrofront societario non convinto dell’investimento., quindi, dopo aver perso Albert Gudmundsson e Mateo Retegui ed essersi ritrovato senza Vitinha a causa di un infortunio, non avrà nemmeno l’attaccante da lui preferito. La proprietà delnon è convinta diScrive il quotidiano che la proprietàfare il punto della situazione dopo la partita con il: La dirigenza rossoblù ha deciso di “re” l’eventuale arrivo die di fare un nuovo punto della situazione dopo la gara con il Bologna, in programma sabato prossimo. L’idea è quella di evitare mosse non necessarie, fatte sull’orlo dell’emozione del momento.

