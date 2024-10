FOTO/ Gli atleti della Kronos sugli scudi al Triathlon degli Argonauti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoKronos Triathlon Team in gara al Triathlon degli Argonauti su distanza Olimpica No Draft. Nella gara femminile ottima prova per Dina Caliro che termina ai piedi del podio 4a assoluta e prima di Cat.M1. Nella gara maschile impegnati ben sei atleti Kronos con Domenico Rosa ottimo 12° assoluto e 1° di Cat S1 ed a seguire Santillo 27° , Viglione 28°, Salza 66°, Acernese 70° e Mazzone 157°. Prossimo appuntamento per i ragazzi del presidente Titi domenica prossima al Triathlon medio Lake Varano 113.   L'articolo FOTO/ Gli atleti della Kronos sugli scudi al Triathlon degli Argonauti proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - FOTO/ Gli atleti della Kronos sugli scudi al Triathlon degli Argonauti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTeam in gara alsu distanza Olimpica No Draft. Nella gara femminile ottima prova per Dina Caliro che termina ai piedi del podio 4a assoluta e prima di Cat.M1. Nella gara maschile impegnati ben seicon Domenico Rosa ottimo 12° assoluto e 1° di Cat S1 ed a seguire Santillo 27° , Viglione 28°, Salza 66°, Acernese 70° e Mazzone 157°. Prossimo appuntamento per i ragazzi del presidente Titi domenica prossima almedio Lake Varano 113.   L'articolo/ Glialproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gara 'Triathlon Sprint Silver Rank' : le modifiche al traffico - Domenica 13 ottobre si svolge a Tirrenia la competizione sportiva Triathlon Sprint Silver Rank. Per la frazione ciclismo e corsa sono previsti partenza e arrivo in piazza. . . . La manifestazione, che vedrà in gara 250 partecipanti, prevede tre fasi per ognuna delle discipline (nuoto, ciclismo, corsa). (Pisatoday.it)

FOTO/ Kronos Triathlon Giovani : in gara i piccoli triathleti sanniti -  Nel minitriathlon femminile Cat. Per questo ci tengo a ringraziare pubblicamente i nostri tecnici Marco Salierno e Agostino Viglione che stanno mettendo grande impegno e dedizione per far crescere il Triathlon tra i giovani sanniti”. “Weekend importante di divertimento e crescita per i nostri giovani triathleti – ha dichiarato il Presidente Stefano Titi – che hanno potuto esprimere in gara ... (Anteprima24.it)

Kronos Triathlon ai ‘Campionati Italiani’ di Cervia e alla gara del circuito PTO di Ibiza - Agostino Viglione (281°) e Carlo Venditti (725°) hanno partecipato sabato alla gara individuale dei ‘Campionati Italiani’ di Triathlon Sprint di Cervia e domenica insieme all’altro triathleta Kronos Giuseppe Puca hanno preso parte chiudendo 222esimi alla gara a squadre Coppa Crono. . it. Durante la kermesse dei ‘Campionati Italiani’ è stato anche premiato Luigi Tedesco con la Medaglia di Bronzo ... (Anteprima24.it)