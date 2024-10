Festa del Cinema di Roma, Francis Ford Coppola protagonista della preapertura con "Megalopolis" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Festa del Cinema anticipa il taglio del nastro con una preapertura d'eccezione. Nella serata di lunedì 14 ottobre, infatti, gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura, ospiteranno l’anteprima italiana di Megalopolis, l’opera più recente del maestro Francis Ford Coppola Romatoday.it - Festa del Cinema di Roma, Francis Ford Coppola protagonista della preapertura con "Megalopolis" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladelanticipa il taglio del nastro con unad'eccezione. Nella serata di lunedì 14 ottobre, infatti, gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al MinisteroCultura, ospiteranno l’anteprima italiana di, l’opera più recente del maestro

Festa del Cinema di Roma ai nastri di partenza - sul red carpet anche il ministro Giuli - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Si lavora alacremente in queste ore all'Auditorium Parco della Musica per accogliere, mercoledì 16 ottobre, il red carpet di apertura della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che torna nella Capitale dal 16 al 27 ottobre. (Webmagazine24.it)

The Substance : I Wonder annuncia le anteprime speciali dopo la Festa del Cinema di Roma - “The Substance” ci proietta nel mondo di Elisabeth Sparkle, ex star di Hollywood che allo scoccare dei 50 anni vede la sua carriera ormai al capolinea… Una storia visionaria a tinte horror, intensa e divertente con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Semplicemente, migliore, in ogni senso. (Metropolitanmagazine.it)

Festa del Cinema di Roma ai nastri di partenza - sul red carpet anche il ministro Giuli - La grande ambizione’ di Andrea Segre, che vede il ritorno da protagonista di Elio Germano. Si tratta del primo film fiction incentrato sul racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973, quando sfuggì a un attentato dei servizi segreti bulgari, fino all’assassinio nel 1978 di Aldo Moro. (Dailyshowmagazine.com)