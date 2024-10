Dottor Carmine Mele: Il chirurgo che ridefinisce la bellezza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dottor Carmine Mele: Il chirurgo che ridefinisce la bellezza Un maestro di chirurgia estetica e plastica Il Dottor Carmine Mele rappresenta uno dei nomi più illustri nel campo della chirurgia estetica e plastica, grazie alla sua straordinaria capacità di fondere arte e scienza. Originario della Campania, Mele ha rivoluzionato il concetto di bellezza attraverso interventi che mettono al centro eleganza e naturalezza. Ha ideato il celebre protocollo “Meletouch“, un approccio che mira a valorizzare le caratteristiche uniche di ogni paziente senza alterarne l’aspetto naturale. La sua filosofia ha conquistato sempre più persone, attente a soluzioni minimamente invasive che garantiscono risultati armoniosi e duraturi. Carmine Mele, specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva, si distingue per la sua attenzione al benessere globale dei pazienti. Bollicinevip.com - Dottor Carmine Mele: Il chirurgo che ridefinisce la bellezza Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 14 ottobre 2024): IlchelaUn maestro di chirurgia estetica e plastica Ilrappresenta uno dei nomi più illustri nel campo della chirurgia estetica e plastica, grazie alla sua straordinaria capacità di fondere arte e scienza. Originario della Campania,ha rivoluzionato il concetto diattraverso interventi che mettono al centro eleganza e naturalezza. Ha ideato il celebre protocollo “touch“, un approccio che mira a valorizzare le caratteristiche uniche di ogni paziente senza alterarne l’aspetto naturale. La sua filosofia ha conquistato sempre più persone, attente a soluzioni minimamente invasive che garantiscono risultati armoniosi e duraturi., specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva, si distingue per la sua attenzione al benessere globale dei pazienti.

