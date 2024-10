Covid in Lombardia, archiviati Gallera e Caizzo: "Agirono bene". E il gip punta il dito contro il piano del governo (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ex assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, e l'ex direttore generale Welfare, Luigi Cajazzo, si attivarono per "scongiurare i rischi derivanti da un evento, imprevisto ed imprevedibile" come la pandemia da Covid nel 2020 che ha provocato "letali conseguenze in ambito mondiale". Lo scrive il gip di Milano, Rossana Mongiardo, nel decreto con cui archivia le accuse di rifiuto d'atti d'ufficio nei confronti del politico e del tecnico di Regione Lombardia sull'attivazione del piano pandemico. Liberoquotidiano.it - Covid in Lombardia, archiviati Gallera e Caizzo: "Agirono bene". E il gip punta il dito contro il piano del governo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ex assessore alla Sanità della, Giulio, e l'ex direttore generale Welfare, Luigi Cajazzo, si attivarono per "scongiurare i rischi derivanti da un evento, imprevisto ed imprevedibile" come la pandemia danel 2020 che ha provocato "letali conseguenze in ambito mondiale". Lo scrive il gip di Milano, Rossana Mongiardo, nel decreto con cui archivia le accuse di rifiuto d'atti d'ufficio nei confronti del politico e del tecnico di Regionesull'attivazione delpandemico.

