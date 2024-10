Caso Open, il giudice di Firenze: “Nessun conflitto tra poteri”, inutilizzabili messaggi e mail degli imputati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli atti votati dal Parlamento relativi al processo della Fondazione Open non andranno alla Corte costituzionale. Il giudice per l’udienza preliminare di Firenze, Sara Farini, ha rigettato entrambe le richieste avanzate dai pubblici ministeri Luca Turco e Antonino Nastasi di sollevare un nuovo conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e di questione di legittimità costituzionale, quest’ultima “irrilevante e manifestatamente infondata”. Nel procedimento sono indagati undici imputati, tra i quali il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la deputata Maria Elena Boschi e l’ex parlamentare e ministro dello Sport Luca Lotti in relazione al reato di violazione alla legge sul finanziamento dei partiti. Ilfattoquotidiano.it - Caso Open, il giudice di Firenze: “Nessun conflitto tra poteri”, inutilizzabili messaggi e mail degli imputati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli atti votati dal Parlamento relativi al processo della Fondazionenon andranno alla Corte costituzionale. Ilper l’udienza preliminare di, Sara Farini, ha rigettato entrambe le richieste avanzate dai pubblici ministeri Luca Turco e Antonino Nastasi di sollevare un nuovodi attribuzione tra idello Stato e di questione di legittimità costituzionale, quest’ultima “irrilevante e manifestatamente infondata”. Nel procedimento sono indagati undici, tra i quali il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la deputata Maria Elena Boschi e l’ex parlamentare e ministro dello Sport Luca Lotti in relazione al reato di violazione alla legge sul finanziamento dei partiti.

