Borsa | Europa cauta l' euro anticipa il taglio Bce Milano +04%

Borsa: Europa cauta, l'euro anticipa il taglio Bce, Milano +0,4% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Borse europee caute nel primo giorno della settimana in cui si riunisce di direttivo della Bce per decidere il probabile taglio di 25 punti base ai tassi. Un'attesa che spinge il dollaro al rialzo a 0,91 euro e 0,76 sterline, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 3,53% e quello tedesco di 0,6 punti sotto al 2,26%. Francoforte (+0,61%) è la migliore, seguita da Milano (+0,41%), Madrid (+0,37%), Londra (++0,2%) e Parigi (+0,1%). Positivi i future americani in assenza di dati macroeconomici. Per oggi è previsto infatti solo il report mensile dell'Opec e sono in agenda interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Amplia il calo il greggio (Wti -1,72% a 74,23 dollari al barile) mentre gira al rialzo il gas (+0,77% a 40,18 euro al MWh). Quotidiano.net - Borsa: Europa cauta, l'euro anticipa il taglio Bce, Milano +0,4% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Borsepee caute nel primo giorno della settimana in cui si riunisce di direttivo della Bce per decidere il probabiledi 25 punti base ai tassi. Un'attesa che spinge il dollaro al rialzo a 0,91e 0,76 sterline, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 3,53% e quello tedesco di 0,6 punti sotto al 2,26%. Francoforte (+0,61%) è la migliore, seguita da(+0,41%), Madrid (+0,37%), Londra (++0,2%) e Parigi (+0,1%). Positivi i future americani in assenza di dati macroeconomici. Per oggi è previsto infatti solo il report mensile dell'Opec e sono in agenda interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Amplia il calo il greggio (Wti -1,72% a 74,23 dollari al barile) mentre gira al rialzo il gas (+0,77% a 40,18al MWh).

