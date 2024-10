Sport.quotidiano.net - Basket: analizziamo il successo con Treviso. Barford e Winston, ’fatturato’ vincente

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ‘Never to high, never to low’. Mai troppo in alto, mai troppo in basso. Proverbio anglosassone che invita ad essere equilibrati nelle difficoltà e a non esaltarsi quando le cose funzionano. Parole che a Reggio sono da tenere a mente, soprattutto nel secondo caso, perché raramente si è vista una squadra così criticata dopo poco più di un mese di lavoro effettivo. Senza fare voli pindarici è però utile analizzare i primi segnali di miglioramento della truppa di Priftis. Nelcon, quelli più importanti sono arrivati dai due giocatori attesi: Cassiuse Jaylen. Il primo aveva già fatto capire di poter essere decisivo con i suoi assist sia contro il Rytas che a Cremona, mentre il secondo ha finalmente messo sul campo una delle ‘strisce’ realizzative che lo hanno sempre caratterizzato.