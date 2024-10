Agatha All Along: il midseason trailer regala molte anticipazioni sui prossimi episodi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marvel ha pubblicato online il midseason trailer della serie Agatha All Along, la serie spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn. Marvel Entertainment ha condiviso il trailer di metà stagione della sua serie Agatha All Along, ricco di anticipazioni e . Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accadrà negli ultimi 4 episodi del progetto spinoff di WandaVision. Cosa accadrà negli ultimi episodi di Agatha All Along Nel video pubblicato online si conferma l'identità del teenager interpretato da Joe Locke, svelata alla fine dell'episodio precedente. Il giovane misterioso al centro della storia di Agatha All Along è infatti Billy Maximoff, il figlio di Wanda. La protagonista interpretata da Kathryn Hahn cerca così di scoprire le motivazioni del Movieplayer.it - Agatha All Along: il midseason trailer regala molte anticipazioni sui prossimi episodi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marvel ha pubblicato online ildella serieAll, la serie spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn. Marvel Entertainment ha condiviso ildi metà stagione della sua serieAll, ricco die . Non proseguite con la lettura se non voletesu quanto accadrà negli ultimi 4del progetto spinoff di WandaVision. Cosa accadrà negli ultimidiAllNel video pubblicato online si conferma l'identità del teenager interpretato da Joe Locke, svelata alla fine dell'o precedente. Il giovane misterioso al centro della storia diAllè infatti Billy Maximoff, il figlio di Wanda. La protagonista interpretata da Kathryn Hahn cerca così di scoprire le motivazioni del

Agatha All Along : trailer di metà stagione - Kathryn Hahn guiderà l’ensemble, mentre altre aggiunte degne di nota sono Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Maria Dizzia. Agatha All Along debutta su Disney+ il 18 settembre. Pochi dettagli ufficiali sono stati rivelati sulla trama di Agatha, anche se ci si aspetta che essa ruoti in gran parte attorno ad Agatha che ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along : l’incredibile trailer di metà stagione - Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada… Oltre a Kathryn Hahn, Agatha All Along è interpretato da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza. (Nerdpool.it)

Agatha All Along : la serie tv svela l’identità di Joe Locke - Nel finale di episodio, infatti, il giovane misterioso al seguito delle streghe si è rivelato come “Billy Maximoff“, o meglio conosciuto come “Wiccan“, uno dei due figli di Scarlet Witch/Wanda Maximoff, già intravisti nella serie tv “WandaVision” e nel film “Doctor Strange nel Multiverso della Follia“. (Universalmovies.it)