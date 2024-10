A Priverno una gara di pesca a colpo tutta al femminile: le vincitrici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Priverno, 14 ottobre 2024 – Il rosa è il colore della delicatezza, del femminile e, soprattutto ad ottobre, assume un colore ancora più belloquello della speranza! Attraverso la sport la F.I.P.S.A.S.– Federazione Italiana pesca Sportiva e attività subacquee– invita tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. Perché la prevenzione è contagiosa ed è la scelta giusta per la vita! Il Comitato Provinciale FIPSAS di Latina, mediante la sua rappresentante del settore femminile Anna Mula, sempre attento alle tematiche della prevenzione del tumore al seno, una delle neoplasie più diffuse nelle donne, ha svolto domenica 13 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 11.30 sul fiume Amaseno nel comune di Priverno una gara di pesca al colpo tutta al femminile. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Il rosa è il colore della delicatezza, dele, soprattutto ad ottobre, assume un colore ancora più belloquello della speranza! Attraverso la sport la F.I.P.S.A.S.– Federazione ItalianaSportiva e attività subacquee– invita tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. Perché la prevenzione è contagiosa ed è la scelta giusta per la vita! Il Comitato Provinciale FIPSAS di Latina, mediante la sua rappresentante del settoreAnna Mula, sempre attento alle tematiche della prevenzione del tumore al seno, una delle neoplasie più diffuse nelle donne, ha svolto domenica 13 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 11.30 sul fiume Amaseno nel comune diunadialal

