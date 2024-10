Unifil stop attacchi contro i ‘caschi blu’ | Paesi chiedono protezione missione Onu

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Proteggere idi. E’ quantoin una dichiarazione congiunta 34che contribuiscono alladell’Onu nel sud del Libano, fra cui l’Italia. La dichiarazione è stata presentata dalla Polonia dopo che cinque militari dellasono stati feriti. “Consideriamo il ruolo diparticolarmente cruciale alla luce dell’escalation in corso nella regione. Condanniamo con forza i recentidi, azioni che devono essere fermate immediatamente e devono essere indagate in modo adeguato”, si legge. Continuano i raid israeliani in Libano e a Gaza. Nella regione di Nabatieh, nel sud del Libano, è stato colpito un mercato, ha reso noto l’agenzia libanese Nna. Almeno quattro edifici sono stati distrutti mentre non ci sono notizie di vittime.