Tennis, Djokovic: “Complimenti Jannik, oggi eri troppo forte” (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – “Complimenti Jannik, oggi sei stato troppo forte, troppo veloce. Hai avuto una stagione incredibile e meriti tutto questo. Bello anche vedere Roger, non sono abituato a vederti lì in tribuna, mi sarebbe piaciuto vederti qui in campo: è probabilmente la prima volta che gioco di fronte a te. Mi fa piacere anche che ci sia Carlos Alcaraz”, ha detto Djokovic durante la cerimonia di premiazione. Djokovic ha fatto i Complimenti al team di Sinner, in cui spiccano Ulises Badio e Marco Panichi che hanno lavorato a lungo con lui. “Ne conosco un paio, state facendo un gran lavoro” ha detto. L'articolo Tennis, Djokovic: “Complimenti Jannik, oggi eri troppo forte” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – “sei statoveloce. Hai avuto una stagione incredibile e meriti tutto questo. Bello anche vedere Roger, non sono abituato a vederti lì in tribuna, mi sarebbe piaciuto vederti qui in campo: è probabilmente la prima volta che gioco di fronte a te. Mi fa piacere anche che ci sia Carlos Alcaraz”, ha dettodurante la cerimonia di premiazione.ha fatto ial team di Sinner, in cui spiccano Ulises Badio e Marco Panichi che hanno lavorato a lungo con lui. “Ne conosco un paio, state facendo un gran lavoro” ha detto. L'articolo: “eri” proviene da Ildenaro.it.

