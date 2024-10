Anteprima24.it - “Teatro Gesualdo”, martedì la presentazione: venerdì c’è Ligabue

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi alza il sipario sulla stagione del “Carlo” di Avellino. Nella giornata diè in programma la conferenza stampa didella stagione 2024/2025. Il tutto alla presenza del sindaco di Avellino, Laura Nargi e direttore artistico, Enrico Provenzano. A seguire, verrà presentata anche la mini rassegna “in musica”, alla presenza del direttore artistico, Luciano Moscati. Cartellone che si è aperto nelle scorse ore con l’evento “Sonera del Mundo” con Aymèe Nuviola. La mini rassegna è organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I senzatempo”.– l’appuntamento più atteso – per il Massimo cittadino. Sul palco delfarà tappa Luciano. Il rocker di Correggio torna in Irpinia a distanza di 21 anni.