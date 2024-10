Inter-news.it - Taveri: «Innamorato calcisticamente di Dimarco. Sottovalutato»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il giornalista Minoha elogiato il calciatore dell’Inter Federico, esterno sinistro dei nerazzurri che ben si sta disimpegnando anche all’Italia di Luciano Spalletti. IL GIUDIZIO – Federicosta facendo innamorare non solo i tifosi nerazzurri ma anche gli altri appassionati di calcio, italiani e non. Le sue prestazioni in azzurro sono di livello assoluto, ricalcando quanto il laterale sta facendo con la maglia dei meneghini. Di ciò è convinto anche il giornalista Mino, così pronunciatosi sul punto e sul rendimento dell’attacco a Radio TV Serie A: «L’Inter ha trovato i gol di Thuram, una grande fortuna perché ha fatto il suo e quello che è mancato a Lautaro Martinez all’inizio della stagione. Questo è il sintomo di una grande rosa, in cui voglio sottolineare il ruolo dinel complesso.