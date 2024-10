Liberoquotidiano.it - "Sono già schierati nel Donbass": i soldati comunisti di Kim al fianco di Putin, guerra ribaltata

(Di domenica 13 ottobre 2024) L'Institute for the Study of War (Isw) ha riferito chenordcoreani stanno combattendo in Ucraina e che diverse migliaia di militari nordcoreaniin fase di addestramento in Russia, con la possibilità di esseresulla linea di contatto in futuro. Funzionari sudcoreani e ucraini hanno confermato la notizia. Ieri intanto l'esercito ucraino ha colpito un terminal petrolifero controllato dai russi nella regione parzialmente occupata di Luhansk. Infine, il presidente Volodymyr Zelensky, dopo il suo giro delle capitali europee, ha scritto su “X” di aver ottenuto «pacchetti per la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e altre armi per l'Ucraina».