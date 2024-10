Serie D | Livorno-Ostia Mare 2-0, le pagelle: Rossetti lottatore, a centrocampo spicca Hamlili (Di domenica 13 ottobre 2024) Convincente vittoria per il Livorno. Gli amaranto, nella sesta giornata del girone E di Serie D, hanno superato all'Armando Picchi per 2-0 l'Ostia Mare grazie alle reti nel primo tempo di Marinari e Russo. Positiva la prova di tutti gli uomini di Paolo Indiani.Cardelli 6: una buona chiusura Today.it - Serie D | Livorno-Ostia Mare 2-0, le pagelle: Rossetti lottatore, a centrocampo spicca Hamlili Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Convincente vittoria per il. Gli amaranto, nella sesta giornata del girone E diD, hanno superato all'Armando Picchi per 2-0 l'grazie alle reti nel primo tempo di Marinari e Russo. Positiva la prova di tutti gli uomini di Paolo Indiani.Cardelli 6: una buona chiusura

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Serie D | Livorno-Ostia Mare 2-0 - le pagelle : Rossetti lottatore - a centrocampo spicca Hamlili - Convincente vittoria per il Livorno. Gli amaranto, nella sesta giornata del girone E di serie D, hanno superato all'Armando Picchi per 2-0 l'Ostia Mare grazie alle reti nel primo tempo di Marinari e Russo. Positiva la prova di tutti gli uomini di Paolo Indiani. Cardelli 6: una buona chiusura... (Livornotoday.it)

Serie D - Livorno-Ostia Mare in diretta. LIVE - Questo l'obiettivo del Livorno, che all'Armando Picchi, nella gara valida per la sesta giornata del campionato di serie D girone E, ospiterĂ l'Ostia Mare di Minincleri (fischio d'inizio. . . Lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso sul campo del San Donato Tavarnelle e tornare subito alla vittoria. (Today.it)

Basket serie A2 | Hdl Nardò-Libertas Livorno in diretta - Seconda trasferta consecutiva per la Libertas Livorno che dopo il blitz di Vigevano rende visita a Nardò (palla a due domenica 13 ottobre alle 18 al Pala San Giuseppe da Copertino, di Lecce). La formazione di casa si trova in fondo alla classifica a zero punti. Un aspetto che però non dovrà ... (Livornotoday.it)