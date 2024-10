Sammy Basso beato? L'annuncio del vescovo di Vicenza Brugnotto sul biologo malato di progeria morto a 28 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata chiesta la beatificazione di Sammy Basso e il vescovo di Vicenza si è dichiarato aperto alla possibilità Notizie.virgilio.it - Sammy Basso beato? L'annuncio del vescovo di Vicenza Brugnotto sul biologo malato di progeria morto a 28 anni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata chiesta la beatificazione die ildisi è dichiarato aperto alla possibilità

