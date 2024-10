Tg24.sky.it - Pedopornografia online, eseguiti tre arresti e 29 denunce

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una vasta operazione coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha impegnato la Polizia di Stato in tutta Italia per l’esecuzione di 33 decreti di perquisizione delegati dalla Procura della Repubblica di Torino nell'ambito dell'operazione di contrasto alla"La Croix". Le attività investigative del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, che da oltre 6 mesi lavorava anche sotto copertura, hanno permesso di individuare numerosi soggetti dediti alla divulgazione e pubblicizzazione di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori