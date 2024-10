Terzotemponapoli.com - Nazionale – Le competizioni di oggi per ogni lega

(Di domenica 13 ottobre 2024) La giornata di domenica 13 ottobre 2024 vedrà diverse partite della Nations League, con sfide avvincenti in vari gruppi, ciascuno appartenente ad unaB – GRUPPO 2 Finlandia-Inghilterra (ore 18:00) L’Inghilterra si è recata in Finlandia per una sfida che si prospetta cruciale per la classifica del gruppo. Gli inglesi, con un forte attacco guidato dalle loro giovani stelle, cercano di assicurarsi tre punti importanti per consolidare la loro posizione. La Finlandia, invece, punta sul fattore campo per sorprendere e ottenere un risultato favorevole contro una delle squadre più temibili del gruppo. Grecia-Irlanda (ore 20:45) Questa sfida tra Grecia e Irlanda rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti decisivi per il prosieguo della competizione.