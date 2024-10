Lanazione.it - La settimana della lingua italiana . Il mondo fra le righe della Crusca

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un libro per raccontare un Paese attraverso la sua, la sua diffusione, la conoscenza di essa prima di tutto da parte del suo popolo; e poi anche dagli altri, da chi la studia per un motivo o per l’altro. A darlo alle stampe è l’Accademia, col titolo ’L’italiano e il libro: ilfra le’, a cura di Rosario Coluccia, che sarà possibile scaricare gratuitamente durante lanel(da domani al 20 ottobre) e dal 21 ottobre a pagamento al costo di 15 euro nella versione e-book e 35 euro in quella cartacea. L’iniziativanasce in occasionepartecipazione alla Fiera di Francoforte (16-20 ottobre), in cui l’Italia è il Paese ospite d’onore, per la seconda volta dopo il 1988. Il motto dell’edizione è ’Radici nel futuro’.