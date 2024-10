Intera palazzina “rubava” elettricità: 16 denunciati a Pianura (Napoli). Scoperto anche panificio abusivo (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto il palazzo “rubava” l’energia elettrica. Blitz dei carabinieri nella periferia di Napoli: in un solo stabile sono state 16 denunce per furto di energia elettrica. I militari dell’Arma hanno anche Scoperto anche un panificio abusivo. Via Giorgio De Grassi è una stradina stretta nel cuore di Pianura, quartiere nelle periferia occidentale di Napoli. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in un piccolo condominio. Al piano terra era presente un panificio e, insieme al personale tecnico dell’Enel, hanno Scoperto che il locale è abusivo. Nessuna autorizzazione comunale e sanitaria, con un forno alimentato da corrente elettrica sottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore e senza alcun costo. Ilfattoquotidiano.it - Intera palazzina “rubava” elettricità: 16 denunciati a Pianura (Napoli). Scoperto anche panificio abusivo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto il palazzo “” l’energia elettrica. Blitz dei carabinieri nella periferia di: in un solo stabile sono state 16 denunce per furto di energia elettrica. I militari dell’Arma hannoun. Via Giorgio De Grassi è una stradina stretta nel cuore di, quartiere nelle periferia occidentale di. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in un piccolo condominio. Al piano terra era presente une, insieme al personale tecnico dell’Enel, hannoche il locale è. Nessuna autorizzazione comunale e sanitaria, con un forno alimentato da corrente elettrica sottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore e senza alcun costo.

