Lanazione.it - Fosella sul podio a ’Orticolario’. Il paesaggista omaggia Verne

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Vive e lavora a La Spezia ma non ha mai rinunciato alla sua residenza in Lunigiana, nel comune di Licciana Nardi. L’architetto Marcocon il suo team "Verdintrecci" (nella foto) fondato con la collega Sara Lamon e la garden designer Antonella Caramanica, ha partecipato alla recente edizione di design paesaggistico "Orticolario" dove un altro compaesano, Daniele Amorfini, ha vinto il prestigioso "Premio Empatia" assegnato dalla Giuria estetica. In questi giorni, terminato il conteggio dei voti che potevano essere espressi anche dai partecipanti alla mostra di Villa Erba sul Lago di Como, sono stati comunicati i vincitori del "Premio Visitatori".