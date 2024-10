Sport.quotidiano.net - D’Angelo racconta D’Angelo. "Cinema e lettura le mie passioni. E adoro la cucina della mamma»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Calcio ma non solo. A tu per tu con mister Luca, un gigante buono entrato nel cuore degli spezzini., il 26 luglio 1971 nasceva a Pescara. Ci parlisua famiglia. "MiaFlora ha 85 anni, una donna straordinaria alla quale mi ispiro. Dopo la scomparsa di mio papà Nicola quando io avevo solo 6 anni, lei sostenne grandi sacrifici per me e mio fratello Carmine, non ci fece mancare nulla. Ogni volta che torno a Pescara la vado ovviamente a trovare e, in un colpo solo, distruggo tutti i sacrifici culinari, approfittando degli ottimi piatti che mi(ndr. ride)". Che scuole ha frequentato? "Ragioneria, ma non è stata una scelta mirata al futuro. Ho sempre avuto l’idea di fare il calciatore". In quale quartiere è cresciuto? "Sono nato in via Aterno, un quartiere popolare non semplice, lontano dal centro di Pescara.