(Di domenica 13 ottobre 2024) Il giornalista sottolinea l’importanza die la trasformazionesquadra Notizie calcio. Carlo, noto giornalista e voltotifoseria azzurra, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per parlare dell’impatto di Antoniosul. Secondo, il lavoro svolto daè stato fondamentale per ladel gruppo azzurro, e i risultati stanno arrivando più rapidamente di quanto ci si aspettasse. “Ilha seminato molto bene e si aspettava di raccogliere”, ha dichiarato. “I tempi del raccolto sono stati più corti rispetto a quanto previsto, soprattutto per la rapidità con cui i nuovi arrivati e i giocatori già presenti si sono adattati. La bravura diè stata quella di entrare subito in sintonia con il gruppo e lavorare nella testa dei calciatori”.