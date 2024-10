California, uomo armato al comizio di Trump arrestato e poi rilasciato: "Aveva munizioni in macchina", tycoon scampa al terzo attentato (Di domenica 13 ottobre 2024) Un uomo armato è stato arrestato al comizio di Donald Trump in California. Il potenziale killer Vem Miller Aveva armi e munizioni in macchina, vale a dire una pistola, un fucile e un caricatore, ed è stato fermato al posto di controllo a Coachella. L'uomo si era presentato con un falso accredito per Ilgiornaleditalia.it - California, uomo armato al comizio di Trump arrestato e poi rilasciato: "Aveva munizioni in macchina", tycoon scampa al terzo attentato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unè statoaldi Donaldin. Il potenziale killer Vem Millerarmi ein, vale a dire una pistola, un fucile e un caricatore, ed è stato fermato al posto di controllo a Coachella. L'si era presentato con un falso accredito per

