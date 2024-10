Cade da due metri, uomo in gravi condizioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tresana (Massa Carrara), 13 ottobre 2024 – Un uomo di 62 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto da un’altezza di circa due metri. È successo a Tresana, in località Barbarasco, dove l’uomo abita. Al momento non è nota la dinamica della caduta. Il 62enne ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Aulla e i carabinieri. Lanazione.it - Cade da due metri, uomo in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tresana (Massa Carrara), 13 ottobre 2024 – Undi 62 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto da un’altezza di circa due. È successo a Tresana, in località Barbarasco, dove l’abita. Al momento non è nota la dinamica della caduta. Il 62enne ha riportato un politrauma ed è stato trasportato inall’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Aulla e i carabinieri.

