Arianna Meloni: “In questi due anni la destra ha governato bene, ma c’è chi racconta il contrario” (Di domenica 13 ottobre 2024) A due anni dall’insediamento del governo Meloni “ritengo che il bilancio sia positivo e a certificarlo sono i dati dell’Istat sull’aumento dell’occupazione e sul Pil. Soprattutto, è un bilancio che confermano gli italiani: il consenso in crescita dopo due anni di governo dimostra che stiamo lavorando bene, nonostante qualcuno cerchi di raccontare il contrario”. Lo dice in un’intervista a Maurizio Caverzan de La Verità Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier. “TeleMeloni? Mi avranno staccato l’antenna ma non la vedo” “Scorgo una certa scorrettezza intellettuale che vuole narrare di un’Italia in difficoltà da quando è governata dalla destra. Secoloditalia.it - Arianna Meloni: “In questi due anni la destra ha governato bene, ma c’è chi racconta il contrario” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A duedall’insediamento del governo“ritengo che il bilancio sia positivo e a certificarlo sono i dati dell’Istat sull’aumento dell’occupazione e sul Pil. Soprattutto, è un bilancio che confermano gli italiani: il consenso in crescita dopo duedi governo dimostra che stiamo lavorando, nonostante qualcuno cerchi dire il”. Lo dice in un’intervista a Maurizio Caverzan de La Verità, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier. “Tele? Mi avranno staccato l’antenna ma non la vedo” “Scorgo una certa scorrettezza intellettuale che vuole narrare di un’Italia in difficoltà da quando è governata dalla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crozza nei panni di Mario Sechi : «Giorgia Meloni la premier più amata al mondo? Non lo dico io ma l’Ocse…» – Il video - . In Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza stavolta indossa i panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono io che la difendo, è l’italiano che l’ha votata… la difendono loro, non io! Tra l’altro sapete quanti soldi si spendono ogni volta che andiamo a ... (Open.online)

Meloni - "io la più dossierata d'Italia". Il governo? "Più solido di 2 anni fa" - Ed è che la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente. Nell'intervista al Tg5 prova a nascondere una verità che ha messo nero su bianco il governo da lei presieduto nel piano strutturale di bilancio, a pagina 116: nel documento approvato dal governo c'è scritto che aumenteranno le accise sul diesel - afferma la segretaria del Pd Elly Schlein -. (Agi.it)

Meloni - "io la più dossierata d'Italia". Il governo? "Più solido di 2 anni fa" - Sulla Consulta abbiamo semplicemente tentato di fare quello che ci dice la Costituzione, eleggere un giudice della corte entro 30 giorni quando un giudice manca. Sullo stato di salute della colleghi della maggioranza, la presidente del consiglio non ha dubbi: "È più solido di quando abbiamo cominciato. (Agi.it)