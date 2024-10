AEW WrestleDream: I Young Bucks trionfano in un epico scontro contro i Private Party (Di domenica 13 ottobre 2024) WrestleDream di quest’anno, può vantare diversi match di grande importanza, tra cui quello per i titoli di campioni del mondo di coppia AEW. I Young Bucks e i Private Party hanno una storia in comune, poiché Brother Zay e Quen in passato avevano sconfitto i fratelli Jackson. Questa vittoria ha garantito ai Private Party una possibilità di competere per i titoli di campioni del mondo di coppia AEW. Tuttavia, i Jackson non avevano intenzione di rendere facile la vita agli avversari e puntavano a mantenere i loro titoli. Prima dell’entrata dei Private Party, è stato trasmesso un video con Amazing Red che li incoraggiava a fare sul serio. Anche i Young Bucks hanno preso il microfono prima del match, dicendo ai Private Party che sarebbero sempre stati wrestler da mid card. Zonawrestling.net - AEW WrestleDream: I Young Bucks trionfano in un epico scontro contro i Private Party Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024)di quest’anno, può vantare diversi match di grande importanza, tra cui quello per i titoli di campioni del mondo di coppia AEW. Ie ihanno una storia in comune, poiché Brother Zay e Quen in passato avevano sconfitto i fratelli Jackson. Questa vittoria ha garantito aiuna possibilità di competere per i titoli di campioni del mondo di coppia AEW. Tuttavia, i Jackson non avevano intenzione di rendere facile la vita agli avversari e puntavano a mantenere i loro titoli. Prima dell’entrata dei, è stato trasmesso un video con Amazing Red che li incoraggiava a fare sul serio. Anche ihanno preso il microfono prima del match, dicendo aiche sarebbero sempre stati wrestler da mid card.

