Una giornata per incontrare 25 cani che cercano famiglia: l'evento a Carugo (Di sabato 12 ottobre 2024) In occasione dell’ottobre Carughese e grazie alla Proloco Carugo, l’associazione L'Unione fa la Forza in collaborazione con Il Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, è lieta di invitarvi a un evento speciale dedicato ai nostri amici a quattro zampe! Venite a conoscere alcuni dei cani in cerca di Quicomo.it - Una giornata per incontrare 25 cani che cercano famiglia: l'evento a Carugo Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In occasione dell’ottobre Carughese e grazie alla Proloco, l’associazione L'Unione fa la Forza in collaborazione con Il Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, è lieta di invitarvi a unspeciale dedicato ai nostri amici a quattro zampe! Venite a conoscere alcuni deiin cerca di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una giornata per incontrare 25 cani che cercano famiglia: l'evento a Carugo - In occasione dell’ottobre Carughese e grazie alla Proloco Carugo, l’associazione L'Unione fa la Forza in collaborazione con Il Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, è lieta di invitarvi a un evento specia ... (quicomo.it)

Cosa fare a Como e Provincia nel weekend: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre - Un'occasione per vivere i prossimi tre giorni in serenità. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend! (primacomo.it)

Antonio Rossi, infarto per l'ex campione olimpico di canoa: «Sintomi da non sottovalutare, io l'ho capito per questo motivo» - «Non avrei mai immaginato, da sportivo e a soli 52 anni, di dover affrontare un attacco di cuore. Come atleta, ho sempre creduto che il mio cuore fosse in perfetta forma eppure, in ... (corriereadriatico.it)