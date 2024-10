Un centro educativo nel monastero. Studenti Usa visitano Santo Spirito per conoscere la storia di Firenze (Di sabato 12 ottobre 2024) Il progetto condiviso tra l’Università Agostiniana di Villanova (Pennsylvania) e il Convento Agostiniano di Santo Spirito comincia a prendere forma. Il “sogno” del priore padre Giuseppe Pagano punta al recupero integrale dell’antico monastero fino a farne un centro educativo. Un gruppo di Studenti Usa, accompagnati da due docenti e da un padre agostiniano, domani sarà accolto dalla Comunità agostiniana d’Oltrarno e alloggerà negli spazi della Congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe in via de’ Serragli. Lanazione.it - Un centro educativo nel monastero. Studenti Usa visitano Santo Spirito per conoscere la storia di Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il progetto condiviso tra l’Università Agostiniana di Villanova (Pennsylvania) e il Convento Agostiniano dicomincia a prendere forma. Il “sogno” del priore padre Giuseppe Pagano punta al recupero integrale dell’anticofino a farne un. Un gruppo diUsa, accompagnati da due docenti e da un padre agostiniano, domani sarà accolto dalla Comunità agostiniana d’Oltrarno e alloggerà negli spazi della Congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe in via de’ Serragli.

