Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 08:10

(Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale la giornata della relazione da parte di Francesco Vitale in studio le basi della missione unifil nel sud del Libano sono state nuovamente prese di mira da Israele con due caschi blu cingalesi rimasti feriti diverti muri nella nostra posizione o no sono caduti quando un Caterpillar PDF ha colpito il perimetro riferiscono fonti italiane meloni Macron e Sanchez prima lo condanna indignazione dei letti Annuncia il suo piano per il pollo alla rustica facile già nel 2025 dopo aver visto ieri Papa Francesco Tedesco sciolto Mosca afferma di aver intercettato 47 droni ucraini stanotte tutte le regioni russe assegnato all’organizzazione antinucleari giapponese io i Dango il Premio Nobel per la TARES difende la strategia di Stella ntis davanti alle commissioni attività produttive della camera industria del Senato Il problema sono i costi alti in Italia secondo ...