Superbike oggi, GP Portogallo 2024: Superpole e gara-1, tv, streaming, programma TV8

oggi, sabato 12 ottobre, seconda giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito portoghese i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell'ultimo turno di prove libere, la Superpole e gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Toprak Razgatlioglu ha la possibilità di far calare il sipario e di conquistare il titolo iridato. Il turco, tornato a gareggiare nello scorso week end ad Aragon in sella alla propria BMW, ha ampliato il proprio vantaggio in classifica generale nei confronti dell'immediato inseguitore, Nicolò Bulega (Ducati). Il distacco di 39 lunghezze mette nelle condizioni Toprak di avere questa ambizione.

