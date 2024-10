Sul marciapiede col monopattino, travolge un passante e fugge: è grave (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo con un monopattino ha travolto e ferito gravemente un 75enne che stava passeggiando su un marciapiede. L'intera scena ripresa dalle videocamere di sorveglianza le cui immagini sono al vaglio delle autorità per ricostruire l'identità dell'uomo, che dopo lo schianto è ripartito senza Today.it - Sul marciapiede col monopattino, travolge un passante e fugge: è grave Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo con unha travolto e feritomente un 75enne che stava passeggiando su un. L'intera scena ripresa dalle videocamere di sorveglianza le cui immagini sono al vaglio delle autorità per ricostruire l'identità dell'uomo, che dopo lo schianto è ripartito senza

