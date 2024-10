Sport.quotidiano.net - Seconda edizione. La Stramilano torna SottoZero. Anche la “classica“ apre le iscrizioni

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per il secondo anno di filalache si si snoda attraverso il quartiere di City Life di Milano. L’appuntamento è fissato per l’1 dicembre 2024 e sono ora aperte leper i percorsi. Si può prendere parte alla 10 km Fidal Competitiva, riservata ad atleti professionisti, con partenza alle ore 9 o la 5/10 km, non competitiva, ad andatura libera aperta a tutti quanti, grandi e piccoli (ore 10.30). In questo caso, si potrà scegliere la distanza, se quella più lunga o la più breve e adattaa famiglie. Lesaranno aperte fino a mercoledì 27 novembre. Un anno fa la primadellafu sold out e riscosse grande successo tanto da portare alla conferma del format pure quest’anno. Inoltre, è possibile iscriversiper la" fissata per domenica 23 marzo 2025.