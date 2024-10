Sanità, Schillaci: “In manovra le risorse per assunzioni e nuovo piano pandemico” (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella legge bilancio ci saranno le risorse per un piano triennale di assunzioni di medici e infermieri per la Sanità pubblica, oltre che per l’approvazione del nuovo piano pandemico nazionale. Mentre con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si lavora su possibili forme di incentivi che riescano a spingere i giovani medici a scegliere le specializzazioni attualmente meno ambite. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, lo ha assicurato chiudendo ad Ancona i lavori del G7 Salute, dicendosi pronto a incontrare i medici di famiglia, in stato di agitazione, e annunciando a breve la definizione del protocollo operativo per l’arrivo di infermieri dall’India negli ospedali italiani. Lapresse.it - Sanità, Schillaci: “In manovra le risorse per assunzioni e nuovo piano pandemico” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella legge bilancio ci saranno leper untriennale didi medici e infermieri per lapubblica, oltre che per l’approvazione delnazionale. Mentre con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si lavora su possibili forme di incentivi che riescano a spingere i giovani medici a scegliere le specializzazioni attualmente meno ambite. Il ministro della Salute, Orazio, lo ha assicurato chiudendo ad Ancona i lavori del G7 Salute, dicendosi pronto a incontrare i medici di famiglia, in stato di agitazione, e annunciando a breve la definizione del protocollo operativo per l’arrivo di infermieri dall’India negli ospedali italiani.

