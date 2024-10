I film e le serie tv da vedere questo weekend (Di sabato 12 ottobre 2024) Cari spettatori, mettetevi comodi.È venerdì ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraverso film e serie tv, tra il piccolo e il grande schermo. Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o Today.it - I film e le serie tv da vedere questo weekend Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Cari spettatori, mettetevi comodi.È venerdì ed è arrivato il momento di vivere avventure incredibili attraversotv, tra il piccolo e il grande schermo. Abbiamo selezionato per voi le più belle storie in cui perdervi, emozionarvi e sognare stando comodi sul divano di casa o

Peaky Blinders : svelati gli attori della serie che torneranno per il film Netflix - Nell'ultima stagione della serie originale, Graham ha interpretato Hayden Stagg, il leader del sindacato dei lavoratori portuali di Liverpool. Rundle è stata …. Anche Jay Lycurgo si è unito al film in un ruolo che al momento rimane avvolto nel mistero. Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck riprenderanno i loro ruoli accanto al Tommy Shelby di Murphy, che sarà ancora il ... (Movieplayer.it)

Nel 2024 Hollywood ha infranto un tabù : da "Babygirl" a "Inganno" - film e serie tv dove la donna ama un giovane. Senza vecchi stereotip - “Babygirl” Arriverà nei nostri cinema nel 2025, ma di Babygirl, scritto e diretto da Halina Reijn, si è già fatto un gran parlare. “A Family Affair” E per rimanere in ambito Nicole Kidman, bisogna ricordare che questa estate su Netflix è uscito A Family Affair. Dove Dustin Hoffman viene sedotto dalla perfida Anne Bancroft che è alla ricerca di un diversivo (lo trovate su Prime video). (Amica.it)

Cosa vedere su Netflix questo weekend - i film e le serie imperdibili - Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere. Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. (Today.it)

Sei film e due serie tv da guardare su Prime Video questo weekend - . . Come ogni venerdì eccoci puntuali per aiutarvi a scegliere cosa guardare su Prime Video questo weekend, tra nuove uscite e contenuti in scadenza. Partendo dalle novità, vi segnaliuamo in particolare la serie spinoff italiana Citadel: Diana e lo show horror-culinario Killer Cakes, ma anche i film. (Today.it)