Corriere dello Sport – Pellegrini capitano solo nessun segnale per il rinnovo | ecco tutte le verità

ROMA – Se mbra essere distante anni luce il tormentone della clausola rescissoria che tenne banco per un'intera estate terrorizzando i tifosi romanisti ma preoccupando anche quel José Mourinho che da lì a poco avrebbe regalato a Lorenzo Pellegrini la stagione più importante e intensa della sua carriera. Eppure sono trascorsi solo tre anni da quel rinnovo, e i discorsi sul capitano della Roma sono totalmente cambiati. Anzi, stravolti. Da simbolo del club, l'unico ad alzare una coppa europea a distanza di 61 anni dall'ultima volta, a capitano fischiato, contestato e, per certi versi, anche screditato.

