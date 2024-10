Controlli dei Carabinieri a Cinecittà: un arresto e 8 denunce (Di sabato 12 ottobre 2024) Operazione mirata a contrastare criminalità e degrado urbano: sequestri e sanzioni per oltre 20.000 euro. Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma, hanno eseguito un’intensa attività di controllo nel quartiere Cinecittà e nelle aree circostanti, mirata a garantire maggiore sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano. L’operazione, condotta in linea con le direttive del Prefetto di Roma e del Ministro dell’Interno, ha portato a un arresto e otto denunce complessive, coinvolgendo circa 40 Carabinieri tra pattuglie e posti di blocco. Romadailynews.it - Controlli dei Carabinieri a Cinecittà: un arresto e 8 denunce Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Operazione mirata a contrastare criminalità e degrado urbano: sequestri e sanzioni per oltre 20.000 euro. Nelle ultime 24 ore, idella Compagnia di Roma Casilina, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma, hanno eseguito un’intensa attività di controllo nel quartieree nelle aree circostanti, mirata a garantire maggiore sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano. L’operazione, condotta in linea con le direttive del Prefetto di Roma e del Ministro dell’Interno, ha portato a une ottocomplessive, coinvolgendo circa 40tra pattuglie e posti di blocco.

