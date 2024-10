Bosnia-Erzegovina – Germania 1-2: la doppietta dell’Undav assicura la seconda vittoria nella Nations League (Di sabato 12 ottobre 2024) Breaking: Deniz Undav ha segnato due gol nell’arco di sei minuti del primo tempo mentre la Germania resisteva alla vittoria per 2-1 contro la Bosnia-Erzegovina nella partita della Nations League allo Stadion Bilino Polje. L’attaccante dello Stoccarda ha trovato il fondo della rete al 30? e al 36? portando la squadra di Julian Nagelsmann in vantaggio di due reti, ma il gol del capitano Edin Dzeko per i padroni di casa dopo la ripresa ha dato vita ad un finale teso per i tedeschi. Florian Wirtz si imbatte in una palla alta di Robert Andrich prima di restituirla all’Undav che apre le marcature alla mezz’ora nella partita del Gruppo 3 della Lega A, ma la Bosnia-Erzegovina è stata sfortunata a non pareggiare in un istante. Justcalcio.com - Bosnia-Erzegovina – Germania 1-2: la doppietta dell’Undav assicura la seconda vittoria nella Nations League Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Breaking: Deniz Undav ha segnato due gol nell’arco di sei minuti del primo tempo mentre laresisteva allaper 2-1 contro lapartita dellaallo Stadion Bilino Polje. L’attaccante dello Stoccarda ha trovato il fondo della rete al 30? e al 36? portando la squadra di Julian Nagelsmann in vantaggio di due reti, ma il gol del capitano Edin Dzeko per i padroni di casa dopo la ripresa ha dato vita ad un finale teso per i tedeschi. Florian Wirtz si imbatte in una palla alta di Robert Andrich prima di restituirla all’Undav che apre le marcature alla mezz’orapartita del Gruppo 3 della Lega A, ma laè stata sfortunata a non pareggiare in un istante.

