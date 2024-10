Ancora aperte le domande per ottenere i contributi per l'affitto (Di sabato 12 ottobre 2024) C'è tempo fino al 15 ottobre per fare domanda per i contributi all'affitto. Il fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione. È possibile presentare domanda Ravennatoday.it - Ancora aperte le domande per ottenere i contributi per l'affitto Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) C'è tempo fino al 15 ottobre per fare domanda per iall'. Il fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione diintegrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione. È possibile presentare domanda

Cdm - via libera ai contributi per gli sfollati di Scampia e alla flat tax sui "Paperoni" che tornano in Italia. Ancora un rinvio sui balneari. La nomina di Daria Perrotta In conferenza stampa il ministro ha inoltre aggiunto: «Oltre al raddoppio della flat tax per miliardari, per semplificare, ci sono disposizioni di manutenzione per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva. Riguardo le banche, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha smentito una voce circolata con insistenza nei ...

Cdm - via libera ai contributi per gli sfollati di Scampia e alla flat tax sui "Paperoni" che tornano in Italia. Ancora un rinvio sui balneari. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi la sua approvazione al decreto Omnibus: un testo che racchiude misure riguardati diversi ambiti, come anticipato ieri – dal fisco agli enti locali passando per l'approvazione del contributo per gli abitanti sfollati delle vele di Scampia. E dunque: 13 milioni a sostegno delle «imprese turistiche che operano nei Comuni dei comprensori e delle aree ...