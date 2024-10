Zelensky dal Papa mentre la Russia schiera 50.000 soldati nel Kursk (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Verso le 9.30 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in vaticano per incontrare Papa Francesco nell’ambito del tour che ieri l’ha portato a incontrare Giorgia Meloni e i leader di Francia e Gran Bretagna. Intanto non si fermano le ostilità in Ucraina. La Russia sta schierando 50.000 uomini nel Kursk mentre nella notte missi balistici lanciati su Odessa hanno fatto 4 morti. Terza volta che s'incontrano. Udienza anche a spagnolo Sanchez Quotidiano.net - Zelensky dal Papa mentre la Russia schiera 50.000 soldati nel Kursk Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Verso le 9.30 il presidente ucraino Volodymyrè arrivato in vaticano per incontrareFrancesco nell’ambito del tour che ieri l’ha portato a incontrare Giorgia Meloni e i leader di Francia e Gran Bretagna. Intanto non si fermano le ostilità in Ucraina. Lastando 50.000 uomini nelnella notte missi balistici lanciati su Odessa hanno fatto 4 morti. Terza volta che s'incontrano. Udienza anche a spagnolo Sanchez

